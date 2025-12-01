Wescan Energy legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wescan Energy hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 26,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at