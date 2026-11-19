Wescan Energy präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 129,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at