Wescan Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wescan Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wescan Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,2 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,61 Millionen CAD – ein Plus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Wescan Energy 3,55 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at