Wesco: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wesco ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wesco die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 27,88 JPY. Im Vorjahresviertel waren 21,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 4,42 Milliarden JPY gegenüber 4,14 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at