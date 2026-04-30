Wesco International Inc Q1 Profit Advances

(RTTNews) - Wesco International Inc (WCC) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $153.8 million, or $3.11 per share. This compares with $118.4 million, or $2.10 per share, last year.

Excluding items, Wesco International Inc reported adjusted earnings of $166.8 million or $3.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 13.8% to $6.080 billion from $5.343 billion last year.

Wesco International Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $153.8 Mln. vs. $118.4 Mln. last year. -EPS: $3.11 vs. $2.10 last year. -Revenue: $6.080 Bln vs. $5.343 Bln last year.