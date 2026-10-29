Wesco International Inc Q3 Income Rises

(RTTNews) - Wesco International Inc (WCC) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $267.8 million, or $5.43 per share. This compares with $187.5 million, or $3.79 per share, last year.

Excluding items, Wesco International Inc reported adjusted earnings of $284.4 million or $5.77 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 16.6% to $7.226 billion from $6.199 billion last year.

Wesco International Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $267.8 Mln. vs. $187.5 Mln. last year. -EPS: $5.43 vs. $3.79 last year. -Revenue: $7.226 Bln vs. $6.199 Bln last year.