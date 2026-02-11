11.02.2026 06:31:28

WESCO International präsentierte Quartalsergebnisse

WESCO International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,34 Prozent auf 6,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,87 USD sowie einem Umsatz von 6,03 Milliarden USD gerechnet.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 13,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WESCO International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 13,05 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,51 Milliarden USD, während im Vorjahr 21,82 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 13,39 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 23,48 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Ausschläge. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen