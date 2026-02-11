WESCO International präsentierte Quartalsergebnisse

WESCO International hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 3,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,03 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,34 Prozent auf 6,07 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 3,87 USD sowie einem Umsatz von 6,03 Milliarden USD gerechnet.

Im abgelaufene Geschäftsjahr wurde das EPS bei 13,05 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei WESCO International ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 13,05 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 23,51 Milliarden USD, während im Vorjahr 21,82 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 13,39 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 23,48 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at