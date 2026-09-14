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14.09.2026 06:31:29
Wesco: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Wesco äußerte sich am 11.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,19 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,13 JPY je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,92 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,73 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 71,09 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 56,02 JPY je Aktie vermeldet.
Wesco hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,00 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 16,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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