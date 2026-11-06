Wesdome Gold Mines: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Wesdome Gold Mines hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,580 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Wesdome Gold Mines 250,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 230,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at