13.03.2026 06:31:28

Wesdome Gold Mines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wesdome Gold Mines präsentierte am 11.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,380 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 287,9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,6 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,32 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Wesdome Gold Mines 0,910 CAD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 914,33 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 558,18 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,24 CAD sowie einen Umsatz von 902,96 Millionen CAD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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