Wesdome Gold Mines mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wesdome Gold Mines hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,79 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wesdome Gold Mines noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 CAD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 299,8 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wesdome Gold Mines 187,6 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at