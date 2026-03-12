Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
12.03.2026 10:49:36
Weshalb Biotech für Investoren wieder spannend wird
Der «Biotech-Winter» ist vorbei. Es kommt wieder Dynamik in die Branche. Im finews-Podcast erklärt Christian Koch, Head des BB-Biotech-Teams, warum auslaufende Milliardenpatente, neue Übernahmen und technologische Fortschritte die Biopharmaindustrie vor einen möglichen neuen Aufschwung stellen und was das für Investoren bedeutet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Biotech Holdings LtdShs
Analysen zu Biotech Holdings LtdShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.