UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|
25.12.2025 01:39:19
Weshalb wir allen Grund hätten, stolz auf die UBS zu sein
Der Bankenplatz Schweiz befindet im Umbruch. In welcher Verfassung befindet er sich? Welche Institute gehörten 2025 zu den Gewinnern und welche zu den Verlierern? Die Antworten dazu gibt es im Podcast mit Headhunter Reto Jauch. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu UBS
