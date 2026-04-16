International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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16.04.2026 16:32:58
WESPAC Advisors Buys $5.71 Million Stake in JPMorgan International Value ETF
On April 15, 2026, WESPAC Advisors SoCal, LLC disclosed a new position in JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE), acquiring 66,248 shares in an estimated $5.71 million trade based on quarterly average pricing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated April 15, 2026, WESPAC Advisors SoCal, LLC reported acquiring 66,248 shares of JPMorgan International Value ETF (NASDAQ:JIVE), establishing a new position. The estimated value of the trade was $5.71 million, calculated using the mean closing share price for the first quarter. The position’s quarter-end value stood at $5.67 million, reflecting both the share acquisition and market price movement during the period.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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