West Bancorp Aktie
WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066
|
29.01.2026 14:38:19
West Bancorporation Inc. Q4 Profit Climbs
(RTTNews) - West Bancorporation Inc. (WTBA) released earnings for its fourth quarter that Increased, from last year
The company's bottom line came in at $7.42 million, or $0.43 per share. This compares with $7.09 million, or $0.42 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.2% to $49.20 million from $49.31 million last year.
West Bancorporation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $7.42 Mln. vs. $7.09 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.42 last year. -Revenue: $49.20 Mln vs. $49.31 Mln last year.
