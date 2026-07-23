West Bancorp Aktie
WKN: 634741 / ISIN: US95123P1066
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23.07.2026 15:02:53
West Bancorporation Inc. Reveals Rise In Q2 Profit
(RTTNews) - West Bancorporation Inc. (WTBA) reported earnings for its second quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line came in at $11.07 million, or $0.64 per share. This compares with $7.98 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 18.0% to $28.12 million from $23.83 million last year.
West Bancorporation Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.07 Mln. vs. $7.98 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $0.47 last year. -Revenue: $28.12 Mln vs. $23.83 Mln last year.
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