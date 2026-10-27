West Coast Community Bancorp Q3 Profit Advances

(RTTNews) - West Coast Community Bancorp (WCCB) announced a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $16.74 million, or $1.59 per share. This compares with $12.06 million, or $1.14 per share, last year.

Excluding items, West Coast Community Bancorp reported adjusted earnings of $15.82 million or $1.50 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 6.9% to $38.41 million from $35.92 million last year.

West Coast Community Bancorp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $16.74 Mln. vs. $12.06 Mln. last year. -EPS: $1.59 vs. $1.14 last year. -Revenue: $38.41 Mln vs. $35.92 Mln last year.