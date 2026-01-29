29.01.2026 06:31:29

West Coast Community Bancorp Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

West Coast Community Bancorp Registered hat am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte West Coast Community Bancorp Registered 0,360 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat West Coast Community Bancorp Registered 45,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 43,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,76 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 3,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 172,44 Millionen USD – ein Plus von 38,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem West Coast Community Bancorp Registered 124,20 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

