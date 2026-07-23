West Coast Community Bancorp Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

West Coast Community Bancorp Registered hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,22 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,31 Prozent auf 44,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 42,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at