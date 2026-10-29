West Coast Community Bancorp Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

West Coast Community Bancorp Registered hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte West Coast Community Bancorp Registered 1,14 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 47,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 44,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at