West Coast Community Bancorp Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

West Coast Community Bancorp Registered ließ sich am 21.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat West Coast Community Bancorp Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,10 USD je Aktie erzielt worden.

West Coast Community Bancorp Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at