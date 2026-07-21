West Coast Community Bancorp Registered Shs Aktie
WKN DE: A3EQ33 / ISIN: US9521701089
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21.07.2026 15:16:43
West Coast Community Bancorp Reports Retreat In Q2 Bottom Line
(RTTNews) - West Coast Community Bancorp (WCCB) reported earnings for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $12.16 million, or $1.16 per share. This compares with $12.92 million, or $1.22 per share, last year.
Excluding items, West Coast Community Bancorp reported adjusted earnings of $13.45 million or $1.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.3% to $34.31 million from $34.21 million last year.
West Coast Community Bancorp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.16 Mln. vs. $12.92 Mln. last year. -EPS: $1.16 vs. $1.22 last year. -Revenue: $34.31 Mln vs. $34.21 Mln last year.
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