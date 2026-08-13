West Coast Paper Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

West Coast Paper Mills hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 20,21 INR. Im letzten Jahr hatte West Coast Paper Mills einen Gewinn von 8,24 INR je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 10,51 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte West Coast Paper Mills 9,55 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at