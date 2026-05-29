West Coast Paper Mills präsentierte Quartalsergebnisse

West Coast Paper Mills hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 7,85 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,66 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat West Coast Paper Mills im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,59 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 22,80 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 47,11 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat West Coast Paper Mills mit einem Umsatz von insgesamt 42,79 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 40,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at