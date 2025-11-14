West Coast Paper Mills: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

West Coast Paper Mills hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,65 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 13,49 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,17 Prozent auf 10,43 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,45 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at