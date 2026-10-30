West Fraser Timber gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

West Fraser Timber hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,43 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -3,570 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat West Fraser Timber im vergangenen Quartal 1,91 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte West Fraser Timber 1,80 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at