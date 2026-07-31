West Fraser Timber informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

West Fraser Timber hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,08 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,420 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,42 Prozent auf 1,99 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,12 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at