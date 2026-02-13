West Fraser Timber stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

West Fraser Timber hat am 11.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 13,37 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte West Fraser Timber -1,080 CAD je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,32 Prozent zurück. Hier wurden 1,62 Milliarden CAD gegenüber 1,96 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -16,580 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 7,63 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem West Fraser Timber 8,46 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at