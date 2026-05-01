West Fraser Timber: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

West Fraser Timber hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 3,29 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,760 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,83 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,09 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at