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25.05.2026 06:31:29
West High Yield Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
West High Yield Resources präsentierte in der am 22.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte West High Yield Resources ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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