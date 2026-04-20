West High Yield Resources: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

West High Yield Resources hat am 17.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,040 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte West High Yield Resources ein Ergebnis je Aktie von -0,050 CAD vermeldet.

Redaktion finanzen.at