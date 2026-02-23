|
West International AB informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
West International AB stellte am 20.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Umsatz lag bei 20,8 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 3,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 20,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 SEK gegenüber -0,080 SEK je Aktie im Vorjahr.
Umsatzseitig wurden 73,96 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahr hatte West International AB 67,61 Millionen SEK umgesetzt.
