West International AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

West International AB hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,01 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei West International AB noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,5 Millionen SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,8 Millionen SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at