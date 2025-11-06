West Japan Railway Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

West Japan Railway Company hat am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 82,73 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 66,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat West Japan Railway Company im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 444,77 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 408,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at