West Japan Railway Company: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

West Japan Railway Company präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 75,56 JPY, nach 95,26 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 467,64 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 434,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

