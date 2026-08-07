West Japan Railway Company stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

West Japan Railway Company hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 85,80 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 104,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 424,40 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 427,06 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at