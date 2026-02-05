West Japan Railway Company Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

West Japan Railway Company Un hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 USD, nach 0,630 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat West Japan Railway Company Un 3,04 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at