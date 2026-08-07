West Japan Railway Company Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

West Japan Railway Company Un hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,54 USD, nach 0,720 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,84 Prozent auf 2,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,95 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at