West Japan Railway Company verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

West Japan Railway Company ließ sich am 29.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat West Japan Railway Company die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 84,235 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -348,192 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat West Japan Railway Company 301,11 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Verlust je Aktie von 199,738 JPY sowie einem Umsatz von 293,79 Milliarden JPY in Aussicht erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -516,060 JPY. Im Vorjahr waren -1219,710 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1.031,10 Milliarden JPY, während im Vorjahr 898,17 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 395,072 JPY sowie einen Umsatz von 1.033,24 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at