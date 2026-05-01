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01.05.2026 06:31:29
West Kirkland Mining: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
West Kirkland Mining hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
West Kirkland Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,040 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei West Kirkland Mining ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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