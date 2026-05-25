West Kirkland Mining stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

West Kirkland Mining gab am 22.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at