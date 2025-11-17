|
West Kirkland Mining veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
West Kirkland Mining lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
