West Mining öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

West Mining äußerte sich am 25.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at