West Mining präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

West Mining hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresviertel hatte West Mining -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at