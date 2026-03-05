|
05.03.2026 06:31:28
West Mining: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
West Mining hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei West Mining ein EPS von -0,210 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,060 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei West Mining ein EPS von -0,420 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
