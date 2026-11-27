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27.11.2026 06:31:29
West Point Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
West Point Gold präsentierte am 25.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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