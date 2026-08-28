West Point Gold legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

West Point Gold hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei West Point Gold ein EPS von -0,100 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at