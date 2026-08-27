West Red Lake Gold Mines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

West Red Lake Gold Mines lud am 25.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 0,04 CAD gegenüber 0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 102,26 Prozent auf 49,2 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at