West Red Lake Gold Mines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

West Red Lake Gold Mines hat am 26.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1883,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 41,9 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 2,1 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at