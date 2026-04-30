West Shanghai Automotive Service A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

West Shanghai Automotive Service A lud am 27.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte West Shanghai Automotive Service A -0,110 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 543,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 578,6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,61 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,83 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at